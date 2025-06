Formatura A.M.P. ITAIPU neste mês

Será no próximo dia 17

No dia 17 de dezembro (uma terça-feira), às 18 horas ocorrerá a Formatura do Programa AMP ITAIPU 4.0.

O projeto é parceria entre a Itaipu Binacional e a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e ofereceu 16 mil vagas para servidores e servidoras municipais, das 399 cidades do Paraná, em quatro áreas de atuação: autismo; alfabetização e letramento; gestão do esporte e lazer; e licitações e contratos sob o viés da lei 14.133.

A solenidade será no Teatro UP Experience/Positivo (foto).