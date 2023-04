Fortalecida união da Socioeducação do NP

Encontro ocorreu em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Aconteceu reunião recente no Complexo Social de Santo Antônio da Platina entre representantes das políticas setoriais ligadas ao atendimento do adolescente em conflito com a lei, para discutir uma proposta inovadora no acompanhamento dos menores.

A iniciativa teve o intuito de apresentar os objetivos do primeiro Escritório Regional de

Socioeducação, que tem sede em Londrina, com abrangência em 66 municípios do NP(Norte do Paraná).

O trabalho teve o desafio de assessorar os municípios no âmbito da socioeducação e estimular

a cooperação entre as políticas setoriais e o Sistema de Justiça, visando articular a garantia de

direitos e melhorar o atendimento aos adolescentes, evitando assim que voltem a infracionar.

Participaram da reunião representantes dos Núcleos Regionais de Educação de Ibaiti,

Jacarezinho, Cornélio Procópio e Wenceslau Braz; das 18ª e 19ª Regionais de Saúde de Cornélio Procópio e de Jacarezinho e das Secretarias do Trabalho de Jacarezinho e Cornélio Procópio.

A condução dos trabalhos está sob a responsabilidade de Márcio Augusto Schimidt, Diretor

Regional (Londrina) da SEJU, assessorado por Vera Lícia Neves, assistente social, e Matheus Acosta, Diretor do Cense(Centro de Sócioeducação platinense) de Santo Antônio da Platina.

A articulação foi realizada pelos Coordenadores Regionais da Casa Civil de Jacarezinho,

Juarez Leal ( Daio)e de Cornélio Procópio, Diones Carlos Campos, que também estarão

contribuindo com o desenvolvimento das ações voltadas para a Região.

De acordo com o que detalhou Márcio ao Npdiario, a ideia é ampliar a união entre todos os órgão visando fortalecer o setor

O Complexo Social de Santo Antônio da Platina (foto) , local da reunião, abriga o Conselho da Comunidade; o Patronato Municipal e o Nupem, do Departamento de Polícia Penal do Paraná. Nupem significa Núcleo de Atenção à Pessoas Monitoradas. A Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores e a Secretaria Municipal de Assistência Social.