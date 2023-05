Fortalecida unidade de bombeiros para sete municípios

Melhorando atendimento em sete municípios

A Prefeitura de Ibaiti recebeu, juntamente com o vice-prefeito Ulisses Mingote, os oficiais do Corpo de Bombeiros e Alunos Soldados Bombeiros que atenderão Ibaiti e mais seis cidades do Norte Pioneiro com a militarização da Unidade local.

Eles agradeceram ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Paraná Coronel Vasco Figueiredo Junior, ao Deputado Estadual Alexandre Curi, ao Prefeito de Pinhalão e Presidente do CIVARC ((Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio das Cinzas) Dionísio Arrais de Alencar e ao Governador Carlos Massa Ratinho Junior pelo apoio.

Com o processo de militarização, a região que agrega os municípios de Ibaiti, Conselheiro Mairinck, Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina e Jundiaí do Sul receberá os serviços da Defesa Civil através do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Paraná.

Atualmente a corporação da Defesa Civil de Ibaiti está operando como Bombeiros Comunitários. O efetivo da unidade que até o final de 2022 era composto por funcionários cedidos pela Prefeitura com treinamento de brigadistas, e um bombeiro militar no comando, passou no início de 2023 a ser composta por ADCs (Agentes da Defesa Civil) da região, contratados por processo licitatório.

A partir de junho, com a formação de novos bombeiros militares em todo Estado do Paraná, a unidade com sede em Ibaiti receberá os novos bombeiros militares.

Em relação aos serviços prestados, a unidade de Ibaiti terá um aumento no atendimento com a melhoria dos serviços prestados. A unidade também passará a contar com uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência – SIATE que atuará em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para atendimento de vítimas de acidentes na região. E também realizará vistorias e emissão de alvarás pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Ibaiti.