Frente Parlamentar de Associações e Consórcios debatem porco moura na Alep

AMP representada pelos Prefeitos Sérgio Belich e Edelir Ribeiro

Os prefeitos Sérgio Belich (de Palmeira) e Edelir Ribeiro (de Mato Rico) representaram o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, na reunião promovida pela Frente Parlamentar de Associações e Consórcios Municipais da ALEP.

Objetivo foi discutir a preservação do porco moura. Criado em sistema tradicional, ao ar livre, o porco moura é patrimônio histórico, cultural e genético do Paraná.

A audiência foi promovida pelo presidente da Frente Parlamentar de Associações e Consórcios Municipais da ALEP, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, que tambem homenageou os criadores das raças crioulas e destacou a importância do seu trabalho. “Os criadores de porco moura cumprem um papel importante na economia do Estado e na preservação da espécie como patrimônio do Paraná”, disse, ao lado do deputado estadual Pedro Bazana. O ex-governador Orlando Pessuti participou da audiência, representando o Codesul. “O porco moura é anterior a nós. Cabe a nós agora lutar para apoiar oa criadores. Estamos juntos nesta caminhada”, comentou.