Inicia fumacê contra dengue em Siqueira

Desde quinta-feira para conter proliferação do mosquito



A partir desta quinta-feira, dia 4, Siqueira Campos iniciou o processo de aplicação do fumacê contra o Aedes Aegypti. Essa medida vem em resposta ao aumento significativo de casos, que levaram à decretação de epidemia no mês passado. A inclusão da cidade no calendário de passagem dos carros adaptados com bomba de fumacê pela SESA-PR é uma ação crucial para conter a proliferação do mosquito transmissor.

Todos os moradores e comerciantes devem deixar suas janelas e portas abertas durante a passagem do fumacê, facilitando a entrada das gotículas do inseticida nas residências e estabelecimentos, eliminando possíveis focos do mosquito dentro destes locais. No entanto, é importante ressaltar a precaução para evitar a inalação direta do produto.

ATUALIZAÇÃO DE DETALHAMENTO:

– O Fumacê será feito em toda cidade, nos próximos 20 a 30 dias com 3 a 5 ciclos por bairros.

– A quantidade de ciclos e ordem será conforme a prioridade dos bairros com mais notificações de dengue.

– Nesta Quinta-feira, 04, será o único dia que será feito às 17h, após, será feito sempre às 05h45.

– Todos que criam animais como aves e abelhas, ou animais de estimação como gatos e cães, devem resguardar seus animais em quarto fechado para evitar o contato com o inseticida, e somente soltá-los após, pelo menos 40 minutos.

Tira-dúvidas sobre o fumacê:

1. Do que é composto o fumacê? O fumacê é um inseticida composto por uma combinação de duas moléculas (Praletrina + Imidacloprida) e solventes. Este produto é aplicado em forma de nebulização a frio, não gerando nuvem de fumaça.

2. Como o produto age para abater o mosquito? O inseticida age excitando o sistema nervoso dos mosquitos após o contato, resultando na sua morte.

3. O produto faz mal à saúde humana? Todos os inseticidas adquiridos pelo Ministério da Saúde são aprovados pela Anvisa e seguem normas técnicas. É fundamental o uso racional e seguro desses produtos para evitar impactos ambientais e o desenvolvimento de resistência dos vetores.

4. Por quanto tempo o produto fica presente no ambiente? O efeito do inseticida dura aproximadamente 30 minutos, dependendo das condições climáticas.

5. É necessário abrir as janelas de casa durante a aplicação? Sim, é essencial abrir portas e janelas para permitir que as gotículas do inseticida entrem nos domicílios, atingindo os locais onde os mosquitos se encontram.

6. Até que ponto o fumacê pode ser eficaz? A aplicação de fumacê é uma medida emergencial recomendada em situações excepcionais, integrando um conjunto de ações de controle da proliferação do mosquito.

7. Como é feita a aplicação? A aplicação pode ser realizada por equipamento costal motorizado ou veicular pesado, sendo uma técnica recomendada durante períodos de epidemia para reduzir a densidade de mosquitos alados e a transmissão de doenças.