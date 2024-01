Futebol das estrelas reúne ex-jogadores

Neste domingo na praia de Caiobá, em Matinhos

A praia de Caiobá, em Matinhos, recebe neste domingo (07) o tradicional Futebol das Estrelas, com ex-jogadores do Coritiba, Paraná e Athletico Paranaense, numa grande confraternização que acontece toda temporada. Alguns dos nomes já confirmados são Alex Mineiro (campeão brasileiro pelo Athletico), Ademir Alcântara (ídolo do Coritiba), Saulo (artilheiro histórico do Paraná Clube) e Adilson Batista, além do ex-árbitro Margarida, personagem folclórico do futebol brasileiro.

A partida acontece dentro da programação esportiva do Verão Maior Paraná e terá transmissão ao vivo pela TV Paraná Turismo.

Um pouco antes, acontece um jogo preliminar apelidado de clássico do Litoral entre a Seleção de Matinhos x Seleção de Pontal do Paraná, formadas por atletas das duas cidades.

Serviço:

Data: 07 de janeiro, domingo

Horário: 10 horas

Endereço: arena esportiva de Caiobá – Matinhos