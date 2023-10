GeniusCon termina nesta SEXTA-FEIRA

“Criar o futuro é um bom negócio” é o lema da maior feira de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Norte Pioneiro

A GeniusCon 2023, maior feira de tecnologia, inovação e empreendedorismo no Norte Pioneiro, iniciada nesta quarta, termina nesta sexta-feira.dia cinco, no Centro de Eventos de Jacarezinho.

Realizada pelo Sebrae em parceria com o SRI (Sistema Regional de Inovação) Norte Pioneiro e a prefeitura de Jacarezinho, o evento oferece uma ampla programação que envolve exposições, oficinas, competições de robótica e temas ligados à tecnologia, apresentação de startups e muita integração entre o meio acadêmico com o mercado de trabalho e projetos com eventuais investidores.

A feira tem como público alvo estudantes e docentes de ensino médio, técnico ou superior, ou que tenham maior interesse com a área de tecnologia, empresários de diferentes ramos de atuação e lideranças de toda a região. A visitação é gratuita e qualquer pessoa pode participar.

“Esse ano temos como lema ‘criar o futuro é um bom negócio’, e acredito que isso já dá uma boa ideia do objetivo da feira, que vem como fruto de um trabalho do ano inteiro no sentido de inovação, tecnologia e empreendedorismo que o Sebrae desenvolve junto com o SRI e as entidades parceiras”, explica o consultor do Sebrae e um dos idealizadores do evento, Odemir Capello.

“Trabalhamos para criar ativos e fomentar o empreendedorismo por oportunidade, para reter os jovens talentos da nossa região. Existia uma projeção de redução de 40 mil habitantes na nossa região, o que felizmente não se confirmou. Coincidência ou não, temos um trabalho muito alicerçado nesse sentido e com resultados concretos”, completa Odemir.

Para o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, a feira é uma oportunidade ímpar de estudantes se integrarem com o mercado e de empresários buscarem soluções em tecnologia. “Aqui podemos atingir interesses dos dois lados. O estudante que busca um emprego ou um investidor para um projeto, tem esse acesso, enquanto o empresário que busca uma solução, encontra esse ativo intelectual para colocar em prática. É um ideal que acreditamos muito como meio de progresso para Jacarezinho e para todo o Norte Pioneiro”.

Discurso semelhante tem o secretário de Estado de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel. “A GeniusCon é mais uma prova que o Norte Pioneiro vive uma nova fase em sua história. Que hoje aqui se trabalha com tecnologia, com inovação e empreendedorismo, com projetos reconhecidos nacionalmente. Nós vamos levar esses conceitos para escolas, para universidades e para quem tem vontade de conhecer. Só temos que dar os parabéns ao Norte Pioneiro por desenvolver essa mentalidade e ter ações como esta”.

A feira ainda abriga ações como o Lançamento de Foguetes e o Planetário da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Genius Fight, que vai promover batalhas de pitches e distribuir premiações para as startups do norte pioneiro que participaram das ações do SRI ao longo do ano. Além disso, 32 startups cadastradas no programa StartupNP vão expor suas soluções na GeniusFinder.

A GeniusCon 2023 também conta com o Encontro de Habitats de Inovação do Norte Pioneiro, na quinta-feira, e o terceiro Encontro de Startups do Norte Pioneiro do Paraná, na sexta-feira, entre inúmeras atrações. A programação completa pode ser encontrada no site geniuscon.com.br ou nos perfis da feira nas redes sociais.

REALIZAÇÃO – A GeniusCon 2023 conta com o apoio da Prefeitura de Jacarezinho, do Instituto Federal do Paraná (IFPR), da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (Aitec) da Uenp, do Laboratório Maker GaJac (Garagem dos Jacarezinhos) do IFPR Campus Jacarezinho, do Senac e do Sistema Fiep.