Germano contesta Censo de Siqueira Campos

Repasses estaduais e federais são determinados com base na população registrada

Atualmente, os dados populacionais divulgados pelo Censo de Siqueira Campos (foto) apontam para um número de 22.811 habitantes. No entanto, segundo o prefeito Luis Germano,esse valor não condiz com a realidade do município, e por isso está sendo contestado judicialmente.

Com base num cruzamento de dados de casas, cadastros de saúde e matrículas em escolas, identificou-se que a população é proporcional à de municípios com pelo menos 25 mil habitantes.”O número atual divulgado pelo Censo, além de não representar a realidade, prejudica o desenvolvimento do município”, assinalou.

Repasses e recursos estaduais e federais, essenciais para melhorar a qualidade dos serviços de educação, saúde, entre outros, são determinados com base na população registrada. “Portanto, é crucial retificar esses números. Nesse sentido, a prefeitura precisamos do envolvimento de todos os cidadãos para reverter essa situação”, adicionou o chefe do executivo.