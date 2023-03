Batida GM/Prisma e Scania/114 e fere um

Polícia Rodoviária de Cornélio Procópio atendeu em Congonhinhas

Nesta quinta-feira (30) a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Cornélio Procópio atendeu ocorrência de acidente na PR-160, km 95, em Congonhinhas.

Os dados colhidos no local informaram que um caminhão Scania/114 e semi-reboque, com placas de Santa Mariana, conduzido por homem (67 anos), ao realizar conversão à esquerda para entrar na rodovia, se envolveu em acidente de abalroamento transversal com outro veículo.

Foi com um Chevrolet Prisma, com placas de Congonhinhas, o qual transitava na mesma via no sentido de Santo Antônio do Paraíso, e conduzido por senhor de 68 anos, que teve ferimentos graves.

O motorista do carro foi encaminhado ao hospital local.