SANEAMENTO: Ratinho anuncia INVESTIMENTOS

Ele também entrega casas e outras obras

O governador Carlos Massa Ratinho Junior estará, nesta sexta-feira (17), no município de Leópolis, Norte do Estado. Ele anunciará investimentos para ampliação e melhorias nos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto da cidade. Também participará da solenidade de entrega de 25 casas, construídas por meio do programa Casa Fácil Paraná, com recursos do Estado para o valor de entrada para as famílias com renda de até três salários mínimos.

O governador também entregará duas obras finalizadas no município a partir de convênio com a Secretaria das Cidades: a reforma e adequação do Centro de Convivência e a construção de um barracão industrial.

Serviço:

Anúncio de investimentos da Sanepar / entrega de casas e outras obras

Dara: 17/11, sexta-feira

Horário: 9h

Local: Rua João Prosdócimo Neto, 43