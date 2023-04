Governador destaca atuação com a A.M.P.

Carlos Massa Ratinho Junior participou do evento de posse da nova diretoria da Associação dos Municípios do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou a atuação conjunta entre o Governo do Estado e prefeituras no desenvolvimento de projetos que impactam diretamente a vida da população dos 399 municípios paranaenses, em áreas como infraestrutura e desenvolvimento urbano, saúde, entre outras. Ele participou do evento de posse da nova diretoria da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), nesta quarta-feira (5) em Curitiba.

O novo presidente é o prefeito de Santa Cecília do Pavão (Norte), Edimar Pereira dos Santos, sucedendo ao prefeito de Jesuítas (Oeste), Júnior Weiller.

“Os municípios têm participado das decisões do Estado de uma forma muito estratégica. Temos como exemplo os consórcios municipais de saúde, a infraestrutura, saneamento básico, projetos na área de resíduos sólidos, com uma preocupação muito forte com o meio ambiente”, disse Ratinho Junior. “É uma série de desafios que estamos enfrentando e resolvendo ao lado das prefeituras, sempre buscando soluções em conjunto”, acrescentou.

Para o governador, a parceria tem potencializado o desenvolvimento econômico estadual. “O Paraná vive um bom momento não só graças ao nosso governo, mas a esse trabalho conjunto, que se reflete em investimentos nos municípios por parte da iniciativa privada, que fazem a locomotiva econômica andar”, disse. “Temos um grande volume de empresas que estão vindo para o Paraná. São R$ 200 bilhões em investimentos privados acontecendo no Estado hoje. Tudo isso fez com que o Paraná se tornasse a quarta maior economia do país”, ressaltou.

O novo presidente, Edimar Santos, que já foi vice-presidente da associação em dois mandatos, disse que a entidade tem papel fundamental na interlocução entre os municípios e o Governo do Estado, e destacou que o diálogo tem sido positivo. “A AMP permite uma ligação muito mais próxima dos municípios com os secretários e o Governo do Estado, que ouve atentamente todas as pautas municipalistas. Sempre temos esse diálogo para que os recursos sejam aplicados no que a população reivindica”, afirmou.

Junior Weiller, agora ex-presidente da AMP, definiu a gestão atual do Governo do Estado como a que mais dedicou esforços às pautas municipais. “Essa é a gestão estadual mais municipalista da história do Paraná. O governo sempre foi muito solícito com as nossas causas, o nosso compromisso é homogêneo. As coisas acontecem nos municípios. Levar qualidade de vida para todos é um objetivo nosso, mas também do Governo do Estado”, enfatizou.

AÇÕES CONJUNTAS — A mais recente iniciativa conjunta entre o Estado e os municípios paranaenses é o programa Asfalto Novo, Vida Nova, lançado nesta terça-feira (4) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, para a pavimentação de áreas urbanas em 160 municípios com até 7 mil habitantes, nesta primeira etapa.

“Ontem nós lançamos o maior projeto de pavimentação da história do Paraná. Queremos fazer com que os 340 municípios com até 25 mil habitantes possam estar 100% pavimentados. O projeto inclui asfalto, galeria pluvial, iluminação de led, acessibilidade. Queremos fazer esse grande trabalho para melhorar a qualidade de vida das pessoas, transformando o Paraná em um estado cada vez mais moderno”, destacou.

O secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, ressaltou que a AMP teve uma participação ativa do desenvolvimento do programa. “Lançamos o maior pacote de revitalização asfáltica dos últimos tempos no Paraná. Isso só foi possível com a parceria do governo, da Assembleia Legislativa, mas principalmente da AMP. Fizemos reuniões técnicas com os municípios para que pudessem antecipar seus projetos”, explicou. “Quem ganha com essa parceria são os paranaenses. A entidade tem um papel muito importante nas políticas públicas do Paraná, representando desde os menores municípios até a Capital”, acrescentou.

A associação também tem outras iniciativas em conjunto com o Estado, como a criação da Universidade dos Prefeitos, do georreferenciamento dos municípios, em parceria com a Cecid/Paranacidade; e a certificação de orgânicos, junto ao Tecpar.

FUTURO – Edimar Santos diz que, para o futuro, um dos focos da nova gestão é adotar o ensino integral para alunos do ensino fundamental das escolas municipais, em consonância com a decisão do Estado de promover aulas durante todo o dia nas escolas paranaenses. Segundo ele, é uma forma de acostumá-los a essa modalidade.

“Vivemos um grande momento no Paraná, precisamos potencializar isso ainda mais em parceria com o Estado. Uma das minhas bandeiras é que os prefeitos possam fazer o ensino integral para alunos de 6 a 10 anos, porque assim as crianças ficarão preparadas para os próximos anos”, disse.

O governador Ratinho Junior disse que apoia a iniciativa e quer avançar a parceria com os prefeitos. “O Estado pode auxiliar a melhorar o ensino dos 399 municípios e podemos pensar nisso juntos”, afirmou.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade de posse o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o chefe da Casa Militar, coronel Sérgio Vieira Benício; os secretários estaduais da Mulher e Igualdade Racial, Leandre Dal Ponte; da Cultura, Luciana Casagrande; de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel; de Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Jorge; da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; da Justiça, Santin Roveda; da Administração e Previdência, Luciana Carla da Silva Azevedo (em exercício); da Segurança Pública, Hudson Teixeira; e o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira.

Também estiveram presentes o senador Sérgio Moro; a deputada federal Luisa Canziani,; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano; os deputados estaduais Alexandre Curi, Luiz Cláudio Romanelli e Alisson Wandscheer, o chefe de Gabinete da Governadoria e ex-presidente da AMP, Darlan Scalco; o superintendente do Sebrae, Vitor Tioqueta; os presidentes da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski; da Federação Nacional dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos; da União dos Vereadores do Paraná, Frederico Freitag; e da Associação dos Municípios do Norte do Paraná, Amin Hannouche; o vice-presidente da AMP e prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, prefeitos de diversas cidades do Paraná e demais autoridades.