Governador Ratinho homenageia Juarez Leal Daio (assistam)

De surpresa durante inauguração de obra em Siqueira Campos

A convite do Ratinho apresentador do SBT, pai do então candidato a Deputado Estadual Ratinho Júnior, em 2001 Juarez Leal Daio iniciou visitas em todo Norte Pioneiro e Norte do Paraná para angariar lideranças para o então pouco conhecido político. A vitória veio no ano seguinte com 21 anos apenas e sendo o mais votado.

Desde então construiu uma história com a Família Massa e principalmente com Carlos Roberto Massa Ratinho Júnior.

Sempre foi fiel e acreditava no seu projeto que seria ser Deputado Estadual, Deputado Federal, talvez passar pela prefeitura de Curitiba e ser Governador do Estado. Reeleito, como agora.

“Fiquei muito emocionado, quando o Governador veio a público e reconheceu o nosso trabalho e a nossa amizade em ato de inauguração em Siqueira Campos”, assinalou o norte-pioneirense, nas palavras de surpresa e cheias de carinho e respeito no fim de semana, quando da entrega da duplicação parcial da PR-092.

Fotos com a esposa, Sandra, o filho Henrique e Ratinho pai: amizade dura décadas.