Governo libera R$ 4 milhões à S. Amélia

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta segunda-feira (29) mais cinco contratos do programa Asfalto Novo, Vida Nova, desta vez com os municípios de Santa Amélia (Norte), Paranapoema (Noroeste), Laranjal (Centro), Fênix (Centro-Oeste) e Mirador (Noroeste). No total, serão investidos R$ 26,3 milhões somando a contrapartida municipal para pavimentação e iluminação de LED. O pacote do projeto prevê R$ 500 milhões de aporte do Governo do Estado.

“Assinamos hoje mais cinco convênios com os municípios contemplados pelo Asfalto Novo, Vida Nova, o maior programa de pavimentação municipal, que vai beneficiar 155 cidades com até 7 mil habitantes em todo o Estado. É um projeto inovador e que garante desenvolvimento sustentável e fortalecimento desses municípios para a atração de novos negócios”, destacou o governador.

Para pavimentação, Santa Amélia, de 3,2 mil habitantes, receberá R$ 4 milhões; Paranapoema (3,2 mil habitantes) terá R$ 4,9 milhões e Fênix (4,7 mil habitantes), o montante de R$ 5,9 milhões. Os outros municípios receberão recursos tanto para asfalto de ruas como para iluminação de LED. Com população de 5,7 mil habitantes, Laranjal terá R$ 5,4 milhões, enquanto Mirador (2,1 mil habitantes) receberá R$ 6,2 milhões.

SANTA AMÉLIA– O município de Santa Amélia receberá R$ 4 milhões para asfaltar a Rua Catarina Paternik Herbel, com cerca de 1 quilômetro.

Segundo o prefeito Antônio Carlos Tamais, a obra contribuirá para atingir uma revitalização de cerca de 70% da cidade, solucionando uma demanda de anos da população. “É uma das melhores coisas que vai acontecer no nosso município. Na nossa cidade, quando chove tem barro, quando faz sol é poeira. Temos muita reclamação. Vai ser uma ajuda muito grande. É um sonho de mais de 60 anos que vai ser realizado. Vai desenvolver nossa cidade”, comemorou.

O programa é uma parceria entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e as prefeituras. Ele prevê, além da pavimentação e implantação de calçadas com acessibilidade em municípios com até 7 mil habitantes, a substituição de todas as luminárias das redes de iluminação pública por unidades LED, mais eficientes e mais econômicas, e o plantio de árvores nativas como compensação do carbono produzido na execução das obras de pavimentação.

O secretário de Cidades, Eduardo Pimentel, destacou que o programa promove uma revitalização completa. “É o maior pacote de revitalização de municípios do Brasil. Hoje os cinco municípios receberam recursos perto de R$ 5 milhões, e vão praticamente concluir a pavimentação de todas as áreas de terra e lama. Assinamos o convênio para asfalto novo, galeria d’água, calçada com acessibilidade e troca da iluminação com LED”, disse.

Essa é a primeira fase do programa, que tem a meta de asfaltar as ruas de 100% das cidades com até 25 mil habitantes.