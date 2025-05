Governador testa ÔNIBUS elétricos

Modelo da Volvo fabricado em Curitiba

Os primeiros ônibus articulados e biarticulados do mundo 100% elétricos serão produzidos no Paraná. A fábrica da Volvo, em Curitiba, celebrou a produção do primeiro chassi de ônibus biarticulado elétrico da montadora, que é a única atualmente com capacidade para fabricar em escala o modelo, que já pode ser exportado para atender sistemas BRT de todo o mundo.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve na fábrica no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) para a apresentação do modelo BZRT, que tem zero emissões de CO2 e baixíssimo nível de ruído. Com fabricação exclusiva na unidade brasileira da Volvo na capital paranaense, ele será produzido nas versões articulada e biarticulada.

O novo produto foi desenvolvido dentro do ciclo de investimentos de R$ 1,5 bilhão da Volvo no País, feito no período de 2023-2025 com apoio do Paraná Competitivo, programa de incentivos fiscais do Governo do Estado. “O Paraná traz, por meio da Volvo, essa solução para o transporte público. Um ônibus 100% elétrico, com tecnologia brasileira, desenvolvido aqui no Estado”, destacou o governador.

“É um orgulho para o setor industrial do Paraná, que foi eleito por quatro vezes consecutivas como o Estado mais sustentável do Brasil. Quem utiliza o transporte público poderá andar em um ônibus muito mais silencioso, sem poluição sonora, mais confortável e econômico, e que não usa combustível fóssil”, ressaltou Ratinho Junior.

O Volvo BZRT biarticulado tem 28 metros de comprimento e capacidade para até 250 passageiros. Com alta eficiência, é capaz de levar o mesmo número de passageiros de um metrô, mas com custos de implantação e operação muito menores, e ainda com o mesmo benefício de zero emissões.

“O início da produção no Brasil marca um passo importante no compromisso da Volvo com a descarbonização dos transportes. Temos a meta de zerar as emissões de CO2 de nossos veículos até 2040. A oferta de ônibus elétricos de alta capacidade é parte dessa iniciativa”, salientou o presidente da Volvo Buses América Latina, André Marques.

“Através do talento do povo curitibano e paranaense, conseguimos desenvolver um produto que é referência para o mercado, utilizando a experiência que temos com o BRT, que começou aqui na cidade de Curitiba”, ressaltou Marques. “Esse modelo de mobilidade, que foi exportado para todo mundo, vem agora em sua versão elétrica, com zero emissões e zero ruído. Isso permite mais qualidade de vida para os passageiros e para os vizinhos que moram e vivem no entorno das áreas onde os ônibus operam”, complementa o executivo da Volvo.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentou, destacou que a Capital prevê fazer neste ano a nova concessão do transporte coletivo, que terá a descarbonização da frota como um dos requisitos. “Curitiba sempre foi referência em transporte público, sendo pioneira na implantação do BRT há 50 anos. Com a nova concessão, daremos prioridade a veículos sustentáveis, com menos emissão de gás carbônico, incluindo veículos elétricos, híbridos ou movidos a biocombustível”, disse.

100% ELÉTRICO – O BZRT é um veículo 100% elétrico, equipado com dois motores de 200 kW cada, totalizando 400 kW, o equivalente a 540 cavalos. O chassi pode contar com até oito baterias, com 720 kWh de capacidade total, com autonomia para percorrer de 250 km a 300 km. O tempo de recarga varia entre 2 e 4 horas, dependendo do tipo e potência da estação de carregamento.

Os motores ficam na parte central, abaixo do piso, garantindo melhor distribuição de peso e equilíbrio dinâmico. As baterias também estão na parte de baixo, permitindo carrocerias com salão completamente livre para os passageiros. O veículo elétrico utiliza o mesmo quadro de chassi, eixos, sistemas de direção e suspensão robustos e de alta capacidade que equipam o biarticulado tradicional, uma configuração que garante qualidade e confiabilidade aos ônibus.

O BZRT é equipado com avançados dispositivos de segurança ativa, dentro da proposta de Zero Acidentes prevista pela Volvo para seus veículos. Entre eles estão câmeras para detectar situações de perigo que o motorista pode não antever, bem como sensores frontais e laterais nos pontos cegos para proteção de pedestres, ciclistas e outros usuários das vias.

O modelo tem ainda sensores de placas de trânsito, com avisos no painel de instrumentos para identificar os sinais e detectar o limite de velocidade das vias. Outro destaque é o Volvo Dynamic Steering (VDS), sistema que controla a direção com altíssima precisão, melhorando sensivelmente a precisão e a estabilidade dos ônibus, além de reduzir a tensão para ombros e braços dos motoristas.

Com avançada conectividade, o BZRT vem pronto para a ativação do sistema de “Zonas de Segurança”, capaz de reduzir a velocidade do ônibus automaticamente através de monitoramento por GPS. Esta tecnologia pode atuar em áreas mais propensas a acidentes ou regiões perto de terminais, escolas e hospitais, trazendo uma proteção adicional aos usuários das vias.

FÁBRICA DE INOVAÇÕES – O primeiro ônibus Volvo foi construído na Suécia, em 1928, e em 1979 a multinacional passou a produzir os veículos na fábrica de Curitiba, que conta hoje com 5,2 mil funcionários. A marca foi pioneira na introdução dos ônibus híbridos no País, que operam em Curitiba há mais de dez anos. Também nasceram no Brasil outros importantes projetos da Volvo, como os primeiros ônibus biarticulados, que tornaram a marca uma referência mundial em BRT.

PRESENÇAS – Acompanharam a solenidade o diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), Gilson Santos; o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins; e demais autoridades.