Governo asfalta São José da Boa Vista

São R$ 5 milhões para asfalto e R$ 133 mil para iluminação

Através de um programa, São José da Boa Vista receberá R$ 5 milhões para asfalto e R$ 133 mil para iluminação. A contrapartida municipal será de R$ 77 mil para iluminação.

“Esse recurso vai para calçamento, asfalto novo na cidade. É uma sensação maravilhosa porque eu mesmo moro há 40 anos na cidade e nunca tivemos o município todo asfaltado. Vai ficar muito bom”, acredita o prefeito José Lázaro Ferraz, o Zezinho.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou a liberação de R$ 53,8 milhões para 12 municípios por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova.

Os recursos serão utilizados para pavimentar as vias urbanas, além da implantação de calçamentos com acessibilidade e instalação de iluminação em LED. Como contrapartida, os municípios vão investir um total de R$ 5,6 milhões. Os recursos vão beneficiar vários municípios, incluindo São José de Boa Vista, no Norte Pioneiro.

“Temos o maior programa de pavimentação urbana do Brasil em cidades de pequeno e médio porte. Estamos asfaltando 100% de 160 cidades de uma vez, levando asfalto, levando calçada, galeria pluvial e também iluminação de LED para 100% dessas cidades”, disse o governador. “São obras rodando em todo o Paraná e a ideia é que a gente possa avançar nas demais cidades do Estado para poder atender o máximo de pessoas possível, para tirá-las da lama, do pó, que muitas vezes acaba levando problemas de saúde para as crianças”, destacou Ratinho Junior, na solenidade de liberação dos recursos, nesta segunda-feira (30). “O asfalto automaticamente leva qualidade de vida para as pessoas, desafogando os postinhos de saúde. Fora o ganho imobiliário, com a casa valendo mais com o asfalto na frente dela. É um ganho para a sociedade”, concluiu o governador.

O Asfalto Novo, Vida Nova é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, via Secretaria de Cidades, Assembleia Legislativa e as prefeituras. Na primeira fase do programa estão sendo investidos R$ 500 milhões para pavimentar 100% das ruas de 160 municípios do Paraná com até 7 mil habitantes. Além do asfaltamento das vias urbanas destas cidades, o programa prevê instalação de sistema de drenagem de águas pluviais, paisagismo, iluminação em LED, sinalização e arborização.

Para receber os aportes, as equipes das prefeituras apresentam projetos com suas necessidades ao Governo do Estado, que são analisadas pelo Paranacidade. O secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, destaca a qualidade técnica dos projetos que têm chegado à Secretaria, além da rapidez na análise dos documentos pelo órgão. “Com isso, as mediações começam rapidamente e já estamos pagando os municípios que têm obras em andamento”, ressaltou. “Hoje assinamos mais uma boa leva de prefeituras, é mais uma quantidade grande de investimentos que nos próximos dias vão revolucionar a realidade destes municípios, acabando com as ruas de terra e lama nas cidades paranaenses”, complementou Pimentel.

Ainda de acordo com o secretário, o Governo do Estado já está se preparando para o lançamento da segunda fase do Asfalto Novo, Vida Nova. “Toda as cidades estão mobilizadas para mais essa importante ação que vai investir cada vez mais nos municípios do Paraná”, aponta Pimentel.