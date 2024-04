Governo Ratinho tem avaliação POSITIVA : vídeo exibe números

Mauro Moraes festeja alto índice de aprovação da Secretaria do Trabalho

Pesquisa divulgada pela empresa Genial/Quaeste mostra que, entre as 24 secretarias do Governo de Carlos Massa Júnior, a Pasta do Trabalho, Qualificação e Renda, conduzida pelo deputado estadual licenciado Mauro Moraes (foto) é a segunda melhor avaliada pelos paranaenses, perdendo apenas para a Educação (63%).

Com 60% de aprovação da população, a Pasta é responsável pelos resultados obtidos pelo estado na geração de emprego e renda. O Paraná terminou o ano de 2023 com um saldo de 87,5 mil empregos com carteira assinada. Com esse desempenho, o estado encerrou o ano na liderança entre os estados da Região Sul, de acordo com dados do Cadastro Geral de empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Nos dois primeiros meses de 2024, o estado gerou 52.091 novos postos de trabalho, ocupando a terceira posição no cenário nacional por uma diferença de pouco mais de cem empregos do segundo colocado, o Estado de Santa Catarina (52.193). Em primeiro lugar está o Estado de São Paulo (137.498).

Para o secretário, o excelente desempenho do Paraná na área do emprego e renda reflete o sucesso de políticas adotadas pelo Governo do Estado na área econômica, sendo o emprego o resultado mais perceptível para a população. “Existe no Paraná a confiança do trabalhador de que há oportunidade de crescimento para quem deseja um emprego com carteira assinada quanto para quem deseja empreender”, destacou Moraes.

O chefe da Pasta destaca que atualmente a Secretaria tem feito uma força-tarefa entre todas as Agências do Trabalhador para que as vagas de emprego existentes em todos os segmentos da economia sejam acessadas por trabalhadores em qualquer região do Estado.

“As Agências do Trabalhador têm feito uma busca ativa por novas oportunidades, para que o acesso a essas vagas seja democrático”, pontuou. “O Sine no Paraná é o mais eficiente do país, sendo responsável pela maioria dos contratos de trabalho intermediados pelo sistema em todo o país. Ou seja, o trabalhador paranaense confia nas ações de empregabilidade promovidas pela Secretaria do Trabalho porque tem visto os resultados diariamente, no seu dia a dia, com a vasta oferta de emprego”, concluiu.