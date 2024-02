Grupo 2 Irmãos conquista Selo Internacional

Atende aos requisitos de produção, processamento, rotulagem e comercialização

A empresa, que já atua com excelência na qualidade de seus cafés tanto no mercado interno como no externo, foi certificada neste último dia 21 de fevereiro para produção de café orgânico para o mercado norte-americano.

Passou por auditorias documentais e in loco onde todo o processo foi inspecionado por auditores habilitados pela renomada Certificadora Ecocert, que já atua há quase 30 anos em auditorias e certificações de produtos orgânicos na França e em mais de 130 países.

É a maior especialista mundial na certificação de práticas sustentáveis.

Acreditado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o selo USDA ORGANIC NOP (National Organic Program), representa uma regulamentação dos alimentos orgânicos que identifica aqueles que atendem aos requisitos de produção, processamento, rotulagem e comercialização dos produtos.

E garantem a preservação da biodiversidade, a conservação da fertilidade do solo, a ausência de produtos químicos e sintéticos, a ausência de OGM (Organismos geneticamente modificados) e a proteção do clima e do meio ambiente.



Para o Grupo 2 Irmãos (foto da sede) que já possuí as certificações de Pureza e Qualidade da ABIC (Associação Brasileira das Indústrias de Café) nas categorias Gourmet, Superior, Tradicional e Extraforte, Rainforest Alliance e INPAR, receber mais esta certificação representa, além de novas oportunidades para os mercados onde atua, é afirmação do compromisso com seus clientes e consumidores na entrega de produtos de qualidade e na total transparência de seus processos.

O Grupo 2 Irmãos reafirma com isso também a busca contínua para o alcance dos altos padrões de excelência e integridade em tudo o que faz.