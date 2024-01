Grupo Chama Crioula faz sucesso na região

Músicas das tradições da região Sul

Chama Crioula é um grupo musical sediado em São José da Boa Vista(cidade perto de Wenceslau Braz) e é direcionado ao público amante das tradições da região sul do País, mais especificamente o baile gaúcho e simplesmente chamado de “fandango”.

Desde os tempos mais antigos o fandango era muito apreciado em todas as camadas sociais, desde a nobreza até a população menos abastada. Em Portugal, por exemplo, assumia características voluptuosas em que se destacavam os meneios femininos e o jeito galanteador do homem. De maneira popular, nada mais é do que uma série de danças tradicionais que hoje é chamado de baile gaúcho. Em um bom baile tradicionalista, diferentes ritmos gaúchos podem ser tocados para que os peões (homens) e prendas (mulheres) dancem por todo salão. Fruto da influência de outros povos, com compassos diferenciados os ritmos adquiriram características regionais no Rio Grande do Sul e se espalhou pelos mais remotos recantos do País.

No intuito de preservar essas antigas tradições, o Grupo Chama Crioula informa aos contratantes da região que está com a agenda aberta para 2024. Os boavistenses contam ainda com passagens por diversas casas de shows da região dos Campos Gerais e Norte Pioneiro, além de terem se apresentado em diversas cidades da região Sul de São Paulo, inclusive bailes regionais da terceira idade.

O número de contato/celular WhatsApp para shows, eventos, bailes em geral é o (43) 99698-8905 (falar com Valdeci Camargo).

É importante ressaltar que o Grupo Chama Crioula possui uma estrutura completa de som e luzes para abrilhantar ainda mais as festas da região. Com valores de cachês bem acessíveis, o grupo possui transporte próprio de equipamentos e leva para as suas apresentações ao vivo os grandes sucessos da música regionalista do sul do Brasil, garantindo desta forma, momentos de muita alegria e descontração aos participantes.