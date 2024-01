Heliponto de Ibaiti agiliza atendimento na saúde da região

Já está em operação salvando vidas

Para atender a população com serviços de saúde de qualidade com maior urgência e prontidão, a Prefeitura de Ibaiti, nos próximos dias irá inaugurar o maior heliponto aero médico da região. O Heliponto Municipal Prefeito Luiz Carlos Peté dos Santos é o primeiro heliponto aero médico balizado do Paraná construído fora de aeroportos.

Com a localização próximo ao Hospital Municipal, o heliponto municipal vai agilizar a transferência de pacientes em situação de emergência para outros centros hospitalares com maior celeridade evitando o trânsito de ambulâncias pelo centro da cidade. O heliponto fica bem em frente ao Corpo de Bombeiros.

O heliponto possui uma pista de pouso, com toda infraestrutura de segurança e iluminação para pousos e decolagem noturnas; alambrado em estrutura metálica para proteção e segurança de pessoas e calçamento do passeio público no entorno. O heliponto também é dotado de instalações e facilidades para apoio às operações de helicópteros e de processamento de passageiros e/ou cargas.

O projeto de construção seguiu as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O Heliponto Municipal de Ibaiti trata-se de um heliponto ao nível do solo de uso hospitalar projetado tendo o helicóptero de modelo AS350B3, também chamado de “Esquilo”, como helicóptero base, para operação Diurno e Noturno com uma rampa de aproximação e decolagem.

Heliponto já está em operação

Mesmo antes da inauguração oficial, o Heliponto Municipal e Ibaiti já está pronto e operando. Aeronaves particulares já realizaram pousos e decolagens na sua pista. Os socorros e transferências de pacientes do SAMU também já estão sendo realizados na pista que também possui uma sala médica de urgência e emergência.

No último dia 15 de dezembro de 2023, um paciente vítima de tentativa de homicídio foi transferido por um helicóptero do SAMU para a cidade de Londrina (veja imagens abaixo).