Homem causa morte de mulher GRÁVIDA

Ministério Público denunciou também por fraude processual

O Ministério Público denunciou pelo crime de feminicídio o homem investigado pela morte de uma mulher de 28 anos no município de Sapopema, no Norte Pioneiro. O crime ocorreu no dia 27 de abril deste ano, quando o réu forjou a ocorrência de uma queda da vítima, que estava grávida, na localidade conhecida como Salto das Orquídeas, que possui cachoeiras e trilhas de difícil acesso. A denúncia foi oferecida pela Promotoria de Justiça de Curiúva.

Na data do crime, o autor, um homem de 44 anos, utilizando-se de dissimulação, conduziu a vítima e um casal de amigos ao local e, durante a caminhada, se afastou com a mulher, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal, da companhia do casal. Quando estavam isolados, executou o crime, projetando-a contra as pedras, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Tentativa anterior – As apurações demonstraram que, anteriormente a execução do crime de homicídio no Salto das Orquídeas, no mês de março, no município de Telêmaco Borba, ele tentou interromper a gravidez da vítima, oferecendo a ela bebida ministrada com substância com propriedades abortivas. A intenção de provocar o aborto, entretanto, não se concretizou.

O investigado, que está preso, responderá pelo crime de feminicídio qualificado pelo motivo torpe e por dissimulação; aborto; fraude processual e tentativa de aborto. Além da condenação do autor às penas previstas na legislação, que podem chegar a 50 anos de prisão, o MPPR requer a fixação do pagamento de indenização aos familiares da vítima pelos danos causados.