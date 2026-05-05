Homem desaparece e família PEDE AJUDA

Tem problemas de saúde

Clovis Menille (fotos), de 67 anos, conhecido como Clovinho, continua desaparecido. Possui problemas sérios de saúde.

Natural de Quatiguá, foi internado na Santa Casa de Jacarezinho no dia 26 de abril, na terça feira, e desapareceu depois e até hoje não se tem notícias dele. Tem parentes também em Santo Antônio da Platina.

Segundo a família, teria desaparecido na parte da manhã do dia 28 de abril, mas a notícia só veio por volta das 17 horas.

Foi feito Boletim de Ocorrência, mas até agora nada foi feito. A Santa Casa se nega a ceder os vídeos.

Quaisquer avisos, favor contatar a polícia ou Roberto no telefone (43) 99969-3091.

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