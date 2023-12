Homem invade loja e tenta matar ex-esposa

Ele está preso por tentativa de feminicídio em Ibaiti

Um homem invadiu uma loja de enxovais na Rua Paraná, centro de Ibaiti, na tarde desta sexta-feira, dia 22, e tentou assassinar a ex-esposa, que revelou não desejar mais se relacionar com ele no último domingo, dia 17. Apesar de ameaças ao longo da semana, a vítima não havia solicitado medida protetiva.

O elemento, de 28 anos, não aceita a separação e usou um canivete afiado para agredir a mulher com golpes nos braços e mãos principalmente. Ela .que trabalha no estabelecimento comercial, gritou por socorro e populares do entorno evitaram o feminicídio.

Em seguida, o indivíduo cortou o pulso esquerdo superficialmente numa pretensa tentativa de se suicidar.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou ambos ao Hospital Municipal.

A Polícia Civil abriu inquérito, mas de qualquer forma o homem será preso assim que sair da unidade de saúde, onde há escolta por parte da Polícia Militar.

A mulher foi levada para a Santa Casa de Jacarezinho, mas também sem risco de morte.

O casal tem um filho de dois anos e dez meses.