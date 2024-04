Saúde debate no NORTE Pioneiro; REGIONAL FOI HOMENAGEADO

Discutidos ajustes do fluxo nas unidades de saúde da região

Diretores técnicos e administrativos de 20 hospitais do Norte Pioneiro, da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, reuniram-se nesta sexta-feira (19) para aprimorar o atendimento das unidades hospitalares na região. Os profissionais tiveram a oportunidade de alinhar e atualizar os fluxos de atendimentos dos pacientes, rever orientações quanto aos internamentos, faturamento e rotinas pertinentes ao cotidiano hospitalar.

Grande parte dos hospitais são credenciados pelo Estado e por isso a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promoveu este reforço no aperfeiçoamento dos serviços realizados nos hospitais. Além disso, também foi feito o levantamento das necessidades administrativas e a programação de outros treinamentos no decorrer deste ano. Cinquenta e oito profissionais participaram do encontro.

Os representantes dos 20 hospitais presentes na reunião são referência para mais de 300 mil pessoas que se beneficiam do SUS, de 22 municípios de abrangência da 19ª RS.

HOMENAGEM – A diretora do Hospital Regional do Norte Pioneiro, unidade própria do Estado, em Santo Antônio da Platina, foi homenageada durante a reunião.

Marcia Villas Boas (fotos com a diretora de Enfermagem, Luana Cristina de Souza, Valéria Ribeiro, chefe da Seção de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria e Maraina Sales, chefe da Seção de Atenção Primária à Saúde) representou o hospital pela experiência bem-sucedida em seus atendimentos que conferiu, no fim do ano passado, a classificação de Alta Conformidade às Práticas de Segurança do Paciente (em 2022) e Adesão Plena (em 2023), conforme critérios da “Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente”, coordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em parceria com as equipes de Vigilância Sanitária das Secretarias Estaduais de Saúde.

“Recebemos essa certificação que nos deu respaldo de que estamos no caminho certo, prestando melhor atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Priorizamos a segurança do paciente e agora repassamos o que dá certo aos demais hospitais, para a melhoria da qualidade dos atendimentos”, enfatizou.

ESTRATÉGIAS – As certificações e classificações são estratégias nacional e estaduais para a promoção da cultura da segurança, com análise na gestão de riscos, o aprimoramento da qualidade e a aplicação das boas práticas em serviços de saúde. As práticas podem evitar erros e acidentes.

O Hospital Nossa Senhora da Saúde, na mesma região, também apresentou a experiência da implantação do núcleo de segurança do paciente. “Esse encontro é muito importante para o alinhamento entre os profissionais que atuam diretamente nos hospitais, pois trata diretamente de serviços essenciais ofertados à população”, ressaltou João Luccas Venturini, diretor da 19 ª Regional de Jacarezinho.

