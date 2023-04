Hospital Santa Clara integra Opera Paraná

É regionalizado, filantrópico e diretoria não é remunerada

A qualificação dos serviços prestados ao SUS pelo Hospital Maternidade Santa Clara de Colorado e a integração da unidade hospitalar à segunda etapa do programa Opera Paraná se apresentaram como os resultados imediatos na reunião realizada nesta quarta-feira, 5, na Secretaria Estadual de Saúde.

Do encontro, participaram o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD); o prefeito de Colorado, Marcos Mello (União Brasil); o secretário César Neves, diretores do hospital e técnicos da Saúde. “Essas são duas boas alternativas, entre outras, que podem garantir a manutenção dos serviços prestados pelo hospital e evitar a insolvência desta unidade hospitalar importante que atende toda a região de Colorado”, disse Romanelli.

“Qualificar os serviços prestados ao SUS e integrar o Opera Paraná são medidas que devem ser tomadas imediatamente, além de outras que estamos estudando”, disse Romanelli. Ainda de imediato, o parlamentar avalia a indicação de emenda parlamentar de R$ 1 milhão para o hospital saldar parte das dívidas com fornecedores que estão na casa de R$ 1,7 milhão.

Alternativas – O secretário César Neves adiantou que as duas medidas – qualificação dos serviços e Opera Paraná – podem ser tomadas ainda em abril, após estudos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde. A segunda etapa do programa Opera Paraná, de cirurgias eletivas, será lançada ainda em abril com investimentos de R$ 150 milhões pelo Governo do Estado. “A segunda etapa do Opera Paraná será com uma tabela dobrada para todos os procedimentos cirúrgicos, mesmo aqueles que não fizeram parte da primeira etapa do programa”.

Outra alternativa, segundo o secretário, será o repasse através do programa HospSUS, que terá outra identificação, e vai apoiar as santas casas e os hospitais filantrópicos. A proposta do Estado é aumentar os recursos destinados aos hospitais contratualizados, desde o atendimento ambulatorial até a realização de cirurgias eletivas, passando pelas consultas especializadas e de alta complexidade.

Os diretores do hospital afirmam que o déficit mensal chega a R$ 350 mil e no último balanço aponta para um déficit de R$ 4,8 milhões. Eles defendem um suporte imediato do Estado para a manutenção do hospital até que as emendas parlamentares federais sejam pagas a partir de agosto e setembro.

Regional – “O hospital é regionalizado, filantrópico, com uma diretoria comprometida que não é remunerada e chegamos a essa situação em que precisamos de recursos de manutenção. Os municípios já fazem um investimento de 25% a 30% na área, prestamos um bom serviço ao Estado e necessitamos deste suporte agora”, disse o prefeito Marcos Mello.

Fundado em 1960, o Hospital Santa Clara é filantrópico e atualmente cerca de 80% do atendimento é feito pelo Sistema Único de Saúde. O hospital passou por uma grande ampliação em 2018. Dos 101 leitos, 78 são clínicos-cirúrgicos e 23 leitos de atendimento materno-infantil. Entre eles, leitos de UTI e a hemodiálise.

O Santa Clara é o único hospital da região, entidade privada filantrópica sem fins lucrativos, referência para pacientes SUS da microrregião e da 15ª Regional de Saúde, integrado ao Sistema Estadual de Regulação de Leitos da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná.