Hospital Regional de CORNÉLIO Procópio iniciará atendimento

Será no dia 3 de janeiro (uma quarta-feira)

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) adiantou que o Hospital Regional Pioneiro Amin Hannouche, em Cornélio Procópio, iniciará o atendimento à população das 20 cidades da Amunop no próximo dia 3 de janeiro. “Estamos muito satisfeitos com os resultados na Secretaria Estadual de Saúde porque houve uma demonstração de respeito pela região e atender a população do Norte do Paraná é fundamental”, disse Romanelli após reunião com os técnicos da Sesa em Curitiba.

Do encontro na Sesa participaram ainda os prefeitos Amin Hannouche (Cornélio Procópio) e Edimar Santos (Santa Cecília do Pavão), presidentes, respectivamente, da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e da AMP (Associação dos Municípios do Paraná). “Tivemos uma reunião no Cisnop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná) na última sexta-feira (15) e tínhamos muitas preocupações em relação ao início das operações do hospital”, afirmou o deputado.

“Hoje, tivemos uma reunião de trabalho com o secretário Beto Preto que foi extraordinariamente bem sucedida. O hospital vai começar a atender de forma plena a partir do dia 3 de janeiro”, completou Romanelli.

Empenho – O prefeito Amin Hannouche (PSD) agradeceu mais uma vez o empenho do deputado Romanelli na construção e agora no funcionamento do hospital. “O deputado Romanelli representa praticamente todos os municípios da Amunop e só tenho que agradecer pela presteza e empenho junto ao secretário Beto Preto e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior para trazer mais essa conquista para a população das cidades da região”, disse.

“Prefeitas e prefeitos do Cisnop: palavra dada é palavra cumprida do deputado Romanelli, do secretário Beto Preto e do governador Ratinho. Agora em janeiro, iniciam as atividades e o atendimento do Hospital Regional, o que significa saúde mais perto e de qualidade para os moradores do Norte do Paraná”, disse Edimar Santos.

Recentemente, Romanelli, Amin Hannouche e Edimar Santos (foto) acompanharam o governador Ratinho e o secretário Beto Preto na inauguração do hospital regional e a Sesa garantiu o repasse mensal de R$ 800 mil para garantir a sustentabilidade – despesas de custeio e manutenção – da unidade de saúde.

Pelo SUS – O hospital com 118 leitos passa a atender 230 mil moradores de 21 cidades da região: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja e Uraí.

Indiretamente, no entanto, a melhoria na oferta de saúde da região vai impactar também o atendimento dos moradores das 17ª e 19ª regionais, que abrange 43 municípios e uma população de mais de 1,3 milhão de pessoas.

A gestão está a cargo da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo (SP) que contratou 80 profissionais para iniciar o atendimento, priorizando as cirurgias eletivas. Os atendimentos serão principalmente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), com remuneração tripartite, ou seja, com verbas dos governos municipal, estadual e federal.

A regulação dos atendimentos nas especialidades de ortopedia, cirurgia geral, urologia e vascular periférico será feita via central de leitos da Secretaria Estadual da Saúde.