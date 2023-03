Ibaiti: Fechamento de setor trava serviço da prefeitura até à noite

A Sanepar informa que foi necessário fechar de forma preventiva um setor de abastecimento no sistema de Ibaiti, nesta sexta-feira (3), devido a um serviço da Prefeitura na pavimentação próxima à rede de distribuição.

Pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede nos bairros Darins, Araucária 1 e DER. De acordo com a Prefeitura, o serviço deve ser concluído até de noite. O abastecimento deve normalizar, de forma gradativa, até as 21 horas. Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso econômico da água. Priorize a água tratada para alimentação e higiene. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Vale lembrar que os clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

No caso de serviços programados, eles podem ser cancelados ou adiados dependendo das condições técnicas para realização deles ou das condições climáticas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.