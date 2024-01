Ibaiti ganha unidade de Bombeiro Militar Integrado à REGIÃO

Após a militarização, o Corpo de Bombeiros de Ibaiti agora passa a integrar como 3ª Seção de Bombeiros Militar pertencente ao Sétimo Subgrupamento de Bombeiros Independente – 7SGBI de Santo Antônio da Platina com o comando do Major BM Eziquel Roberto Siqueira.

O comando possui três Postos de Corpo de Bombeiros Militar no Norte Pioneiro sendo a sede e 1º Seção em Santo Antônio da Platina, 2ª Seção em Jacarezinho (CB) e 3ª Seção em Ibaiti (CB), além de dois Postos de Brigada Civil em Cambará (PCB) e Siqueira Campos (PCB).

Com o novo efetivo de bombeiros militares atuando em conjunto com os ADCs, a unidade ibaitiense terá um aumento no atendimento com a melhoria dos serviços prestados. Logo a unidade também passará a contar com uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência – SIATE que atuará em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para atendimento de vítimas de acidentes na região.

E também realizará vistorias e emissão de alvarás pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Ibaiti e região. A unidade de Ibaiti também está estrategicamente instalado. O quartel fica em frente ao Heliponto Aero Médico e Hospital Municipal o que torna os serviços de socorros mais rápidos e eficazes.

Em novembro foi realizado um grande treinamento em conjunto envolvendo o Corpo de Bombeiros e o SAMU (fotos abaixo). De acordo com o major BM Eziquel Roberto Siqueira, comandante do 7SGBI de Santo Antônio da Platina, o treinamento tem como objetivo a interação das equipes de socorro do Norte Pioneiro, procurando sempre a excelência no atendimento à população.

E no dia 31 de dezembro houve apresentação de nove veículos, duas ambulâncias SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma ambulância SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), conforme mostram os vídeos acima.

No último dia 30 de novembro, o governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou a lei 21.761/2023 , que institui o programa Bombeiro Integrado, cujo intuito é ampliar a prestação de serviços à sociedade paranaense. Ele tem o objetivo de promover a atuação conjunta entre a Corporação e os municípios para as operações de combate a incêndios, prevenção em eventos públicos, busca e salvamento terrestres, Defesa Civil e primeiros socorros. O programa funcionará por meio de convênios celebrados entre a instituição e as prefeituras.

A lei define que o Quartel do Corpo de Bombeiros Militar Integrado será uma unidade composta por bombeiros militares e por agentes de Defesa Civil, com a finalidade de atuarem de forma integrada nas operações de prevenção, combate a incêndio e a desastres, buscas, salvamentos e socorros públicos.

O prefeito de Ibaiti agradeceu a todos os envolvidos na transformação da unidade ibaitiense em Corpo de Bombeiros Militar Integrado e destacou a importância para a região. “Quero agradecer ao presidente do CIVARC, o prefeito de Pinhalão Dionísio e todos os prefeitos que compõe o Consórcio, ao deputado estadual Alexandre Curi, representante de Ibaiti, por toda a ajuda junto ao Governo do Estado, ao major Eziquiel comandante do Sétimo Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, ao coronel Vasco, comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, ao secretário de Segurança Pública, coronel Hudson e ao governador Ratinho Junior pela importante decisão da militarização da unidade do Corpo de Bombeiros de Ibaiti para atender a microrregião do Norte Pioneiro”, declarou o prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho.

Com a lei sancionada pelo governador a unidade de Ibaiti passa a ser modelo para as novas unidades que serão instaladas no Estado.