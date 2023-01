Ibaiti instala abrigos para os pontos de transporte coletivo

Estrutura mais adequada com segurança e conforto

Buscando cada vez mais a melhoria do transporte coletivo urbano e pensando em proporcionar o aperfeiçoamento dos serviços e principalmente no melhor atendimento à população com mais conforto para os usuários, a Administração Municipal de Ibaiti, realizou a instalação de abrigos nos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo municipal.

O objetivo da instalação dos abrigos nos pontos de ônibus é oferecer aos usuários do transporte coletivo, que diariamente se desloca para suas atividades entre os bairros da cidade, uma estrutura mais adequada com segurança e conforto enquanto aguardam os ônibus coletivos.

São 32 pontos instalados entre bairros e centro da cidade construídos com estrutura metálica com cobertura, painel traseiro, painel lateral, quadro lateral com vidro temperado com banco e espaço para cadeirante. Os abrigos possuem 2 metros de comprimento por 2.20 de altura e 1,20 de largura de acordo com as prescrições da ABNT.

Os abrigos foram adquiridos com recursos próprios do município na ordem de R$ 168.640,00 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos e quarenta reais).

Atualmente, Ibaiti é um dos poucos municípios do Paraná em que o transporte coletivo urbano (circular) é gratuito para toda população, e agora com a instalação de abrigos confortáveis nos pontos a atual Administração proporcionar um serviço com maior qualidade a todos.

A gratuidade no transporte coletivo e a instalação de abrigos nos pontos são itens do Plano de Governo do prefeito Dr. Antonely Carvalho e que com esforço e dedicação se tornam realidade.

“A instalação dos abrigos nos pontos de ônibus irá melhorar a qualidade do atendimento a população do transporta coletivo na nossa cidade que era um projeto do nosso Plano de Governo e que agora se torna realidade. O circular também continuará sendo gratuito para todos, como tem sido feito desde 2017, ano em que assumimos a administração municipal”, declarou Dr. Antonely.

Veja onde estão os pontos

01 – Rua Rui Barbosa em frente ao Terminal Rodoviário

02 – Rua Antônio de Moura Bueno (199)

03 – Rua Francisco Pelissari (68)

04 – Rua Jonas Teixeira esquina com Rua Vereador Geraldo Sales

05 – Rua 13 de Maio próximo UBS

06 – Avenida Paulo Cruz Pimentel próximo Auto Elétrica

07 – Avenida Paulo Cruz Pimentel próximo ao Bar do Mário

08 – Rua José Louzano – depois da Unidade da Saúde da Mulher

09 – Rua Tertuliano de Moura Bueno em frente Faculdade de Ibaiti – Feat

10 – Rua Carlos Meris Diniz esquina com a Rua José Fermino de Barros

11 – Rua Nair Bueno em frente ao Posto da Mulher

12 – Avenida Prefeito Levi Rosa dos Santos esquina com Juarez Nunes

13 – Avenida Alice Pereira Goulart (900)

14 – Avenida Alice Pereira Goulart (992)

15 – Avenida Alice Pereira Goulart (520)

16 – Avenida Alice Pereira Goulart em frente ao Detran

17 – Avenida Arnaldo Busato próximo rotatória

18 – Rua Vereador Manuel de Moura Bueno (408)

19 – Rua Vereador Manoel de Moura Bueno (160)

20 – Avenida Dra. Fernandina A. Gentile esquina com a Rua Antônio Martins de Melo

21 – Avenida Paulo Cruz Pimentel (74) próximo à Casa de Parafusos Serrano

22 – Rua Rui Barbosa em frente a Copel

23 – Rua Vereador Pedro Bueno Sobrinho (189) Mercado Mendes

24 – Rua Vereador Pedro Bueno Sobrinho próximo Mercado Ruby

25 – Rua Massagy Okamura 180 (Vila Santo Antônio próximo do mercado)

26 – Avenida Alice Pereira Goulart – Bairro DER em frente ao posto da PRE

27 – Rua Itália esquina com a Rua Holanda próximo a empresa Lavaro

28 – Rua Elias Cecílio próximo à UBS Central

29 – Avenida Paulo cruz Pimentel ao lado da retífica de motores próximo ao posto de combustíveis São José

30 – Rua Professora Margarida Franklin Gonçalves (344)

31 – Avenida Paulo Cruz Pimentel (413)

32 – Rua Rui Barbosa