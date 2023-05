Ibaiti ofertará mais Cursos para 2024

Universidade Aberta do Brasil/Polo UAB

A Universidade Aberta do Brasil – Polo UAB, mantida pela Prefeitura de Ibaiti, ofertará 10 novos cursos de graduação e especialização entre os anos de 2023 e 2024. O coordenador do Polo UAB Ibaiti, Marcelo Pereira Barth, explicou que as novas ofertas estão autorizadas e confirmadas de acordo com os ofícios nº1/2022 e 04/2023 CACP/CGAPC/DED/CAPES de 09/11/2023, edital nº9/2023.

As ofertas serão: Especialização em Educação Digital (UENP), Tecnologia em Gestão Pública (UENP), Letras Espanhol/Segunda Licenciatura (UENP), Gestão da Cultura (UEPG), Gestão Hospitalar (UEPG), Especialização em Língua e Ensino (UEPG), Letras Português/Espanhol (UEPG), Pedagogia (UEPG), Licenciatura em Informática(UTFPR) e Especialização em Tecnologia da Informática (UEL).

Prestes a completar 17 anos, o Polo UAB Ibaiti conta com um total de 140 alunos matriculados em cursos ofertados por 5 Instituições de Ensino Superior (UENP, UEPG, UNIOESTE, UTFPR e UEM). Além, de Ibaiti, os alunos são oriundos de vários municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais: Arapoti, Barra do Jacaré, Castro, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Itararé, Japira, Jaboti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Pinhalão, Piraí, Reserva, Tomazina, Siqueira Campos, Telêmaco Borba, Uraí e Wenceslau Braz.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho juntamente com o vice-prefeito Ulisses Mingote recebeu o diretor Marcelo Pereira Barth na prefeitura e parabenizou o empenho da equipe do Polo UAB e afirmou que é por meio da educação de qualidade que se garante a formação de profissionais capacitados para atuarem nas áreas da Educação e Gestão Pública, principais focos do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Os cursos ofertados no Polo UAB-Ibaiti, na modalidade à distância, proporcionam à população de Ibaiti e região a oportunidade de conseguirem uma formação em nível superior, de forma gratuita e com qualidade, por meio de renomadas universidades públicas.

Criada pelo Ministério da Educação, em 2005, a UAB tem como prioridade a formação de professores para a educação básica. Para atingir o objetivo, o sistema UAB realiza ampla articulação entre instituições públicas de ensino superior, estados e municípios brasileiros promovendo, por meio da metodologia da educação à distância, o acesso ao ensino superior. A UAB atende também a chamada demanda social por vagas de nível superior.

O Polo UAB Ibaiti fica localizado na Rua São Judas Tadeu, 190 e atende das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 21h00.