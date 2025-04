PM apreende Ecstasy e PRENDE traficante

Na Rua Juventino de Moura Neto

Policiais militares do 2º Batalhão, em patrulhamento pela Rua Juventino de Moura Neto, no bairro Cohapar, município de Ibaiti, realizaram uma abordagem no fim de semana que resultou na apreensão de drogas e na prisão de um indivíduo.

A equipe identificou três indivíduos em atitude suspeita, próximo a uma esquina conhecida por denúncias de tráfico. Durante a abordagem, encontrado um pacote contendo ecstasy, totalizando 6,6 gramas divididas em 14 porções, além de uma balança de precisão quebrada e um celular.

A ação culminou na condução de dois indivíduos à sede da 3ª Companhia para procedimentos legais, enquanto o terceiro foi liberado no local. Posteriormente, os envolvidos levados à Delegacia de Polícia Civil.

Efeitos sobre a saúde

O ecstasy tem efeito estimulante utilizado principalmente em festas noturnas e de longa duração, como as raves. Os riscos psíquicos, fisiológicos e comportamentais do consumo da droga são importantes. O ecstasy é um produto formado por uma molécula da família das anfetaminas, o MDMA, cujo nome científico é metilenodioximetanfetamina.

Efeitos a curto prazo do ecstasy Logo após o uso da droga, o consumidor experimenta sensações de euforia e bem-estar, além de mostrar-se resistente à fadiga, sono ou fome. Porém, poucas horas depois, o usuário já começa a sofrer de angústia, sudorese excessiva, dores de cabeça, náuseas e, em casos mais graves, incapacidade de se comunicar.

Forma e consumo O ecstasy se apresenta em forma de gel, pó ou comprimidos – modalidade mais comum. A princípio, seu consumo se restringe de 50 a 150 miligramas. No entanto, a tolerância à substância se instala rapidamente e seus usuários podem aumentar as doses em pouco tempo.

Duração dos efeitos do ecstasy Os efeitos do ecstasy duram de duas a quatro horas. Passado esse período, o usuário pode sofrer de quadros similares à depressão, além de situações de grande angústia, fadiga e desidratação .

O consumo de ecstasy prolongado conduz à dependência e provoca elevação da temperatura corporal (hipertermia), desidratação importante do organismo, perda de consciência, transtornos neuropsiquiátricos, lesão das células nervosas, desenvolvimento de doenças degenerativas, problemas de ereção (impotência) e desejos suicidas.

Tratamento da dependência Não existem atualmente tratamentos farmacológicos para combate dos sintomas associados ao consumo de ecstasy. Por conta disso, o tratamento de dependentes da droga é feito com base em acompanhamento psicológico e, em casos mais graves e sob anuência do paciente, internação em clínicas de reabilitação.