Ibaiti recebe selo Município + Azul da Caixa Econômica

Reconhecimento é entregue aos municípios que apresentam indicadores de boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental

O prefeito Dr. Antonely Carvalho recebeu na Prefeitura Municipal o Selo Cristal da Caixa Econômica Federal em reconhecimento ao município de Ibaiti pela aplicação de Boas Práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental na Gestão Pública.

A entrega oficial foi realizada durante uma reunião entre o prefeito e o Superintendente Executivo da Caixa Edson Rideão Junior, a Superintendente Executiva de Rede Dayana Silvério Candido, o Supervisor Central/Filial de Governo Sérgio Luiz Grande, o Gerente Executivo e Negocial de Governo Célio Américo Alves Izidoro, a Coordenadora Central de Filial Kelly Cristina Souza Gonçalves Bottega e o Gerente Geral da Agência de Ibaiti Luis Fernando Cil Bibanco. Participaram da reunião o Secretário Municipal de Administração de Ibaiti Guilherme Augusto de Oliveira Leite e a Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento de Ibaiti Karina da Costa Santos Manabe.

O Selo MUNICÍPIO AZUL + CAIXA é um reconhecimento criado pela CAIXA aos municípios que apresentam indicadores públicos que denotam a aplicação de boas práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental na gestão pública local.

O certificado reconhece os municípios cujo indicadores, usados para a classificação, indicam a adoção de soluções mais eficientes, com transparência e sustentabilidade, objetivando incentivar a gestão responsável, a melhoria de qualidade de vida do cidadão e a otimização do uso de recursos naturais geridos pela administração local.

Apenas 20 municípios no Paraná possui o Selo Cristal e Ibaiti é o único na região norte a obter a certificação. Entre as vantagens para o município de Ibaiti que agora está certificado com o Selo Município + Azul CAIXA está na possibilidade de acesso a condições diferenciadas na contratação de produtos e serviços junto à Caixa econômica Federal.

O certificado confere ao município de Ibaiti o padrão de Município com Mais Responsabilidade Ambiental, Mais Responsabilidade Social, Mais Governança e Mais Responsabilidade Climática.

Entre os objetivos do Selo MUNICÍPIO AZUL + CAIXA é apoiar os municípios a alcançarem as metas da Agenda 2030 das Nações Unidas por meio da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS com ações de combate à pobreza, proteção do meio ambiente e do clima, e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.