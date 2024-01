Ibaiti se reúne com jurídico da secretaria da saúde em Curitiba

Na manhã desta quarta-feira, diz dez, o prefeito de Ibaiti esteve juntamente com o vice prefeito Ulisses, com o procurador Juventino Antônio de Moura Santana, o presidente da câmara André (Zebra), em reunião na Secretaria de Estado da Saúde, em Curitiba.

Também presentes os vereadores Tadeu Melancia, Luciano Berges, Beto da Vila Guay e Samuel.

Juntamente esteve Henrique Barbosa, coordenador da assessoria jurídica da SESA, e Cezar Neves, diretor executivo da SESA, para tratarem do início das atividades do Hospital Municipal de Ibaiti, com esclarecimentos e orientações da possível Parceria Público Privada do Hospital de Ibaiti.