Idoso MORRE após bater em caminhão

Em Wenceslau Braz

Aparecido F. Donizeti da Silva, de 68 anos, pilotava uma Honda CGH 150 Fan e bateu na traseira de um Ford F4000, conduzido por uma mulher de 49 anos às 14h55m desta segunda-feira, dia quatro, no KM 34 da PR-422, em Wenceslau Braz.

Ele foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital São Sebastião,entretanto não resistiu e perdeu a vida. Ela não se machucou e o teste etilômetro deu resultado 0,00mg/l.

A moto recolhida ao Pátio do Unidade Operacional da Políca Rodoviária Estadual de Siqueira Campos por falta de responsável para a Liberação.