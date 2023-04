Idoso tem festa de Páscoa em R. Claro

Neste fim de semana no Centro de Convivência

A Secretaria Municipal de Assistência Social por meio da secretária e primeira-dama Elizangela Augusta Paschoal Bonato e sua equipe, promoveram um encontro com idosos no Centro de Convivência Manoel Félix Moraes para comemorar a retomada das atividades no espaço e distribuir lembranças de Páscoa.

A confraternização contou com a presença do prefeito João Carlos Bonato, da vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, do vereador Vanderlei Luiz de Carvalho representando o Poder Legislativo, do ex-prefeito Kiko Molini, secretários, servidores e convidados.

A reforma do prédio do Centro de Convivência, situado na Praça José Alves Pereira foi uma das comemorações nesta tarde. Recém reformado pelo Governo Municipal, tem por intuito promover melhores condições de uso do espaço físico, com segurança e qualidade.

O prefeito parabenizou a organização do evento, desejando aos idosos e funcionários uma Feliz Páscoa. Ao término todos puderam confraternizar com um delicioso café da tarde.

“O trabalho da Assistência Social é muito importante pois estamos sempre trabalhando com projetos que visam melhorar a vida da comunidade. E eu e minha vice não esquecemos dos nossos compromissos assumidos na campanha. Vamos continuar lutando para atender as demandas solicitadas pelos idosos e comunidade em geral”, disse o gestor.