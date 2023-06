Inaugurado Parque das Corredeiras em Tomazina (assista)

Obra de R$ 2,5 milhões consolida Tomazina como polo turístico

Tomazina comemora um novo momento com a inauguração do Parque Nicolly Godoi realizada neste fim de semana histórico.

Um lugar pra toda família com pista de canoagem, quadras de areia multiesportes ( vôlei , futebol , beach tênis , futvôlei etc), quadra de basquete , campo de futebol sintético, lago para prática de caiaque polo, polo aquático e treinos de canoagem, além de uma pista de motocross e um restaurante.

O investimento gira na casa dos R$2.500.000,00 com recursos do Ministério do Esporte, Governo do Paraná e Prefeitura. O Ex-deputado federal João Arruda destinou metade do investimento, o Deputado Mauro Moraes R$ 500 mil e o restante do caixa da prefeitura.

O Parque das Corredeiras é um lugar único que ainda dá acesso ao Salto Santa Maria por uma linda trilha.

“Agradeço João Arruda e Mauro Moraes e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, e convido toda região para conhecer nosso novo parque”, afirma o prefeito Flávio Zanrosso.

Presentes vice-prefeito, vereadores, Michel Couto, diretor de Turismo, Wesley Marques, secretário do Esporte, Cultura, Turismo e Meio Ambiente e milhares de pessoas que foram ao local aproveitar as belezas naturais com uma infraestrutura moderna e bonita.

O Parque das Corredeiras localizado no centro de Tomazina, muito conhecido pelos festivais de canoagem e considerado o litoral do Norte Pioneiro, passou por uma transformação. Também um grande lago medindo 115 x 35 metros onde serão realizadas diversas atividades aquáticas, e ainda um amplo estacionamento. A nova lanchonete traz novo conceito em charme e gastronomia na cidade, com um deck com uma visão ampla do parque, prometendo muita diversão, boa comida e um pôr do sol inesquecível.