Inicia coluna Mulheres Inspiradoras sábado

Mostrará empoderamento do público feminino

Mulheres Inspiradoras em Revista surgiu a partir da iniciativa das Psicólogas Érika Mathias e Tatiele Tomba em homenagear à mulher no mês de março em sua plenitude de atuação no mundo com o título: Mulheres Inspiradoras.

Então figuras femininas atuantes na sociedade do Norte Pioneiro do Paraná foram convidadas a registrar em forma de texto ou vídeo seus depoimentos como profissional, mãe, esposa, humana; as personalidades tiveram sua história publicada no Instagram, na página @saudetrabalhosap.

Consequentemente o sucesso de interação do público e crítica, levou a equipe buscar um novo passo para o projeto assim, fora contratada uma nova força para esta organização, o artista cantor e compositor Neitan que, além de promover todo evento em sua página @neitanarte (Instagram), Neitan também foi convidado a adicionar um novo formato a esta já bem-sucedida dinâmica.

Desta maneira nasceu Mulheres Inspiradoras em Revista, a mesma ideia inicial apresentada por Neitan em Entrevistas cativantes e acolhedoras publicadas semanalmente na página @saudetrabalhosap.

Começa no próximo sábado.