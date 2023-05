Jacarezinho inicia terraplanagem para construção do AME

Ambulatório Médico de Especialidades abrigará serviços do Cisnorpi com investimento de R$ 24 milhões

Teve início nesta semana a terraplanagem da área onde será construído o AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Jacarezinho, através de uma parceria entre o governo do Paraná e a prefeitura do município.

Para a obra do AME, em si, serão investidos R$ 22,5 milhões, com recursos do governo do Paraná. Já a prefeitura, além de ter executado todo o processo licitatório, também irá promover as benfeitorias de infraestrutura necessárias – como o acesso ao local e terraplanagem, por exemplo, donos de um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Toda a construção deve ser concluída até o fim do ano que vem.

O AME, quando concluído, irá abrigar os atendimentos do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), e sua construção representa um ganho significativo em saúde pública à população dos 22 municípios consorciados.

Para o prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares, o início da obra é um marco para toda a região. “É um sonho do Norte Pioneiro que começa efetivamente a sair do papel. Agradecemos a toda equipe do Cisnorpi e também ao governador Ratinho Júnior e o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, pelo empenho em fazer essa obra acontecer, assim como toda nossa equipe da prefeitura envolvida”, pontua.

“Não é apenas uma construção, é um projeto de transformação da saúde pública regional que temos o orgulho em contribuir para que toda população da nossa região passe a ter uma nova realidade”, conclui Palhares.

20 MIL – O novo espaço terá 37 consultórios distribuídos em mais de 4 mil m² de construção. Ainda haverá estacionamento para ônibus e toda comodidade e estrutura adequada para atendimentos médicos.

Com o AME, o Cisnorpi terá a capacidade de realizar mais de 20 mil consultas por mês, quadriplicando assim os números atuais. Além disso, o consórcio também poderá ampliar a oferta de especialidades e serviços hoje existentes.