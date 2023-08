Inscrição ao Conselho de Segurança de SAP

Pleito deverá eleger chapa única por aclamação

Está aberto edital para inscrição das chapas concorrentes ao Conselho de Segurança de Santo Antônio da Platina, sob responsabilidade da Comissão Eleitoral, composta pelos membros natos e secretários.

As orientações gerais constam no edital, sendo que a eleição se dará no dia 30 de agosto (uma quarta-feira), no salão nobre da OAB/Subseção de Santo Antônio da Platina(foto).

Membros natos:

Delegado Rafael Pereira Gabardo Guimarães

Capitão Dudson Cezar Doll dos Santos

Secretários:

Agente de Polícia Judiciária Rafael Lucas Paixão Moro

Cabo da Polícia Militar Eraldo Machado Valgrande

Veja abaixo o edital: