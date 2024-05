Instituído 1º Conselho Cultural de S. Campos

Confira abaixo a composição da diretoria

Após 33 anos desde a criação do departamento de Cultura da cidade, um marco histórico foi estabelecido: recentemente o primeiro Conselho Cultural do município. Este momento representa um compromisso renovado com o desenvolvimento artístico e cultural de nossa comunidade.

A decisão foi tomada durante a Conferência Municipal de Cultura, realizada na Casa da Cultura. Abaixo, a composição da diretoria:

Presidente: Elaine Sibeli de Paiva

Vice-Presidente: Flávio Ferreira de Melo

1º Secretário (a): Jean Henrique da Rosa da Silva

Representantes do Poder Executivo:

Titular: Jean Henrique da Rosa da Silva (Suplente: Jhamynson de Jesus Xavier)

Titular: Rosamaria da Silva (Suplente: Ubirajara de Almeida Garrett)

Representantes da Sociedade Civil:

Titular: Fernando dos Santos (Presidente) (Suplente: Eduardo de Carvalho Orui)

Titular: Rosivani Canedo da Silva (Suplente: Marilei Garcia Ribeiro)

Titular: Alex Bonardi (Suplente: Jaqueline Franciele Xavier).

Este marco é o resultado do esforço conjunto entre a administração municipal e a sociedade civil, demonstrando o comprometimento de todos com a valorização e promoção da cultura em Siqueira Campos.