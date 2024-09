Interligação de rede afeta abastecimento d’ água em Curiúva

Nesta sexta-feira até 17 horas

A Sanepar informa que, devido a um serviço de interligação de rede no sistema de Curiúva, programado para sexta-feira (06), pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão da água no Centro e no Jardim Maria José (Caetê Velho). O trabalho inicia às 9 horas e deve ser concluído até as 17 horas.

A previsão é de normalização no abastecimento até as 19 horas, de forma gradativa. ATENÇÃO: em situações como esta, priorize a água tratada para alimentação e higiene. Não desperdice.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.