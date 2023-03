Inundação provoca a falta d’água em Ibaiti

Caminhões-pipa darão suporte ao abastecimento na cidade

A Sanepar informa que as chuvas intensas da tarde de segunda-feira, dia cinco, invadiram novamente a unidade de captação do Rio Água Grande. O trabalho de manutenção foi reiniciado nesta segunda-feira (6). Por mais paradoxal que, a princípio possa parecer, muita chuva provoca falta d-água.

Caminhões-pipa darão suporte ao abastecimento na cidade, mas ainda deve haver falta de água generalizada.

Não há previsão para retomar a operação do sistema.

Como a distribuição de água foi realizada até o meio-dia, suportada pelos níveis dos reservatórios, imóveis que possuem caixa-d’água domiciliar, ainda devem ter reservação. A população precisa priorizar o uso da água para higiene pessoal e alimentação.

A Sanepar lembra que, conforme norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas.

O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.