Investidos R$ 2,8 mi em pontes de Ibaiti, Tomazina e Pinhalão

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou a classificação final da licitação para reformar cinco pontes em Ibaiti, Curiúva , Sapopema , Figueira , Pinhalão e Tomazina, no Norte Pioneiro, e um viaduto em Ventania, nos Campos Gerais.

Estão previstos reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança, como defensas metálicas, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, além de nova pintura. Após emissão da ordem de serviço, o prazo de execução será de 150 dias.

A localização das pontes desta nova licitação pode ser verificada neste mapa, na aba CP 194/2022, em referência à identificação do edital no portal Compras Paraná.

À FRENTE PARANÁ– As obras fazem parte de um pacote de 20 editais do governo estadual que está revitalizando 195 pontes e viadutos em todo Paraná, com investimento estimado de R$ 118 milhões. Esse é o maior programa de reformas de obras de arte especiais (OAEs) da história do Estado, sendo uma das iniciativas do À Frente Paraná, pacote bilionário de investimentos em infraestrutura em diversas regiões do Paraná.

Confira as pontes e o viaduto contemplados:

Ponte Rio Barra Grande – PR-090 – no limite entre Curiúva e Sapopema

Ponte Rio Laranjinha – PRC-272 – Figueira

Ponte Ribeirão Grande – PRC-272 – Pinhalão (foto principal)

Ponte Rio Engano II – PR-436 – Ibaiti (foto abaixo)

Ponte Rio das Cinzas – PRC-272 – Tomazina (foto acima)

Viaduto Ferrovia km 213,33 – PR-090 – Ventania.