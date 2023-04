Jaboti é 1ª cidade a receber Programa

Cinco milhões para pavimentação, calçadas com acessibilidade e serviços de drenagem

Jaboti foi o primeiro município com até sete mil habitantes a apresentar com todas as exigências o projeto do Programa Asfalto Novo, Vida Nova da Secretaria Estadual das Cidades. O prefeito Régis William se encontrou recentemente com o deputado Alexandre Curi (PSD) e o secretário, Eduardo Pimentel (vídeo) .

O chefe do executivo manifestou gratidão também ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

A cidade recebeu o teto máximo do programa no valor de R$ 5 milhões para pavimentar a zona urbana.

O primeiro ato a ser realizado pelos prefeitos, conforme explicou a superintendente executiva do Paranacidade, Camila Mileke Scucato, é assinar e enviar o Termo de Adesão ao Projeto. “É quando começa o prazo de 180 dias para a apresentação dos projetos de pavimentação e da iluminação. O Plano Diretor Municipal deve estar vigente, entre as outras exigências, o que garante que o projeto atende os interesses locais”, disse.

O programa prevê, além da pavimentação, a substituição de todas as luminárias das redes de iluminação pública das cidades por unidades a LED, mais eficientes e mais econômicas; e o plantio de árvores nativas como compensação do carbono produzido na execução das obras de pavimentação.

Além de 100% das ruas asfaltadas, os jabotiense receberão até R$ 5 milhões para pavimentação, a implantação de calçadas com acessibilidade e serviços de drenagem. Para iluminação serão destinados recursos adicionais, de acordo com a necessidade de investimento.