Jacarezinhenses são flagrados na BR-153 em S. Antônio (vídeo)

GM/Cruze transportava cigarros eletrônicos e garrafas de bebidas

Policiais Militares estavam em patrulhamento pela Avenida Brasil em Jacarezinho quando perceberam dois indivíduos em atitude suspeita, os quais ao notarem a viatura, entraram num GM/Cruze branco e saíram às pressas.

Promovido acompanhamento tático, emitindo sinais sonoros e luminosos para que o veículo parasse, porém, num primeiro momento, a ordem não foi acatada. Os PMs prosseguiram até a BR-153 onde foi possível realizar a abordagem, perto do Ribeirão do Ubá, em Santo Antônio da Platina.

Durante as buscas, encontrados no porta malas diversos cigarros nacionais e importados, além de cigarros eletrônicos e garrafas de bebida. Os objetos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Londrina para as devidas providências.

✅ Resultados:

10 caixas de cigarro Palermo

30 caixas de Cigarro Eight

08 pacotes de Cigarro Marlboro

05 pacotes de Cigarro Ice Burst

04 caixas de Essência Ziggy

40 Cigarros eletrônicos

15 garrafas de Whisky.