Jacarezinho abre mês em clima de Fetexas

Esta é a 28ª Edição e promete ser a melhor de todos os tempos

O mês começou cheio de eventos em Jacarezinho. No último dia 1º foi realizado o Baile da Rainha da Fetexas no salão da AABB. As rainhas e princesas foram eleitas em três categorias. Infantil, teen e adulto. Elas vão representar o Município durante toda a programação da Fetexas.

No domingo, centenas de cavaleiros e diversas comitivas de toda a região participaram da tradicional cavalgada, que cruzou parte do perímetro urbano da cidade e reuniu um grande número de expectadores para assistir ao desfile. O evento terminou no Centro de Eventos, com almoço para os participantes e música ao vivo. “Julho é um mês muito esperado por todos os jacarezinhenses. E fizemos questão abrir esse mês no clima da Fetexas. Esse ano mudamos a data da cavalgada para o início do mês, e percebemos que o evento foi além da nossa expectativa de público, estamos muito felizes”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

Programação – No próximo domingo, dia 08, haverá a Missa Texana na Catedral Imaculada Conceição. A celebração contará com a presença das comitivas da cidade, além de representantes dos poderes Executivo e Legislativo, e das rainhas e princesas eleitas no baile do último sábado.

A Feira Texana começa no dia 13, quinta-feira, e a expectativa é que o Governador Ratinho Júnior participe da abertura oficial. A grande atração da noite será o show da dupla Zé Neto e Cristiano, uma das mais badaladas da atualidade.

Na sexta-feira será a vez de Thiaguinho subir ao palco, e no sábado o show será da dupla Mateus e Kauan. No domingo a criançada poderá assistir ao show da Patrulha Canina durante a tarde e, no começo da noite, terá o show da banda Jair Supercap Show.

“São shows de artistas renomados, que estão nos palcos das grandes festas do país. Jacarezinho merece atrações desse porte, que fazem com a nossa feira seja uma referência na região e possa, a cada ano, ficar ainda maior e melhor”, destaca o presidente da feira, Airton Setti.

Além dos shows, de quinta a domingo a Fetexas terá o rodeio em touros com o grupo Roseta, praça de alimentação, parque de diversões, e palco alternativo para os artistas da cidade se apresentarem. “Não podemos deixar de valorizar os nossos talentos. Ao todo serão 15 atrações no palco alternativo. Gente nossa, que além de poder mostrar suas músicas, vão receber um cachê pela apresentação”, explica o prefeito.

A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem pelo Centro de Eventos durante a feira, que terá o 63º Baile do Texas, realizado no pavilhão. Na sexta-feira o baile terá a dupla Jean e Júlio e, no sábado, o show ficará por conta da dupla Fernando e Sorocaba.