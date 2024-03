Jacarezinho avança com novo Parque

Obra no bairro Aeroporto terá investimento de quase R$ 1 milhão

O Município de Jacarezinho avança no compromisso com o esporte e lazer dos seus cidadãos com a implantação de um parque esportivo no Bairro Aeroporto. O projeto, que tem um investimento de R$ 985.892,28, promete ser um marco na infraestrutura local.

A concorrência pública nº 06/2023 resultou no contrato nº 157/2024, por meio do qual a empresa L F O Engenharia Ltda – EPP terá um prazo de seis meses para execução das obras. A vigência do contrato é de doze meses. A assinatura ocorreu no dia 13 de março e a fiscalização será exercida pela secretária municipal do Desenvolvimento Urbano, Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos.

Este parque esportivo, além da obra física, é uma proposta de saúde e bem-estar para a população, e proporcionará um espaço adequado para práticas esportivas e atividades ao ar livre. Com especificações detalhadas, o parque será construído com foco na qualidade e acessibilidade.

O prefeito Marcelo Palhares expressou seu entusiasmo com o projeto: “Estamos construindo mais do que um parque, estamos construindo um legado para as futuras gerações de Jacarezinho”, antevê. “Temos conseguido recursos importantes para diversas obras, algumas já concluídas, e muitas em andamento ou para serem iniciadas. Estamos atentos às necessidades dos munícipes, e ainda temos muito a fazer”, reconhece o Prefeito. “Queremos rapidez nas obras, mas também que os recursos sejam bem alocados e as obras tenham qualidade”, finaliza.

Com a implementação deste parque esportivo, Jacarezinho se posiciona como uma cidade que valoriza o bem estar e oferece aos seus moradores as condições necessárias para uma vida mais ativa e saudável. O Parque Esportivo será implantado no terreno onde está instalado o Campinho e contará com quadra poliesportiva, o campo de futebol society, campo de Bocha, academia ao ar livre, playground e iluminação.