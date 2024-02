Jacarezinho concede reajuste salarial aos servidores municipais

Índice de 5% contempla aumento real, acima da inflação

Os servidores públicos municipais de Jacarezinho terão, a partir do próximo pagamento, o reajuste de 5% nos vencimentos. A Lei n.º 4.433/2024, que autoriza o Poder Executivo a conceder revisão salarial e aumento real ao funcionalismo, foi publicada nesta terça-feira (20).

Aprovada pela câmara de vereadores e sancionada pelo prefeito Marcelo Palhares, a lei representa um marco significativo para os servidores ativos, inativos e comissionados vinculados ao município, uma vez que, a partir de 1º de janeiro, será aplicado um reajuste de 4,62% a título de revisão geral anual sobre os salários, vencimentos-base ou subsídios, somado a um aumento real de 0,38%, totalizando um incremento de 5% em seus rendimentos.

É importante ressaltar que esse benefício não abrange os subsídios do prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais, conforme previsto no Artigo 2º da referida lei. Entretanto, os secretários terão direito à revisão geral anual de 4,62% em suas remunerações, alinhando-se às diretrizes estabelecidas para os demais servidores.

As despesas decorrentes deste reajuste serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, garantindo a sustentabilidade financeira do município e a continuidade dos serviços públicos essenciais.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, a iniciativa é mais uma mostra do compromisso da gestão em valorizar o servidor público. “Temos avanços históricos. São seguidos reajustes salariais, ano após ano, além do vale alimentação, que aumentou cinco vezes o valor, passando de R$ 120 quando assumimos para R$ 600 neste ano. Tudo isso porque sabemos da importância do servidor municipal e fazemos questão de reconhecer a valorizar a classe”, destaca.

ACUMULADO – No acumulado dos anos, a atual administração municipal garantiu um reajuste salarial de mais de 25% ao funcionalismo municipal de Jacarezinho entre 2021 a 2024.

Já o vale alimentação, citado pelo prefeito em sua fala, passou a ser o maior entre as prefeituras da região, após sucessivos aumentos, concedidos anualmente, e que representam um incremento de 400% no benefício.