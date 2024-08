Jacarezinho: evento DEFINE Candidatos

Oficializados Marcelo Palhares, Antônio Neto e 70 concorrentes ao legislativo

Vereador mais votado das eleições de 2020, Antônio Neto, de 31 anos, é o vice de Marcelo Palhares, ambos do PSD, no pleito de seis de outubro do ano que vem.

A chapa é composta por PSD, Podemos, MDB, PL, Republicanos, Progressistas e União Brasil Palhares será candidato à reeleição como chefe do executivo de Jacarezinho.

Convenção do PSD e partidos coligados, realizada na noite desta sexta-feira (02), definiu a composição na Associação Atlética Banco do Brasil, que abrigou mais de mil pessoas e mostrou enorme interação do grupo com a comunidade.

Na presença dos deputados Pedro Lupion, Luiz Claudio Romanelli, Alexandre Curi e Moacyr Fadel e diante de grande clamor popular, Marcelo afirmou:

“Há quatro anos andamos rua por rua de Jacarezinho, ouvimos pessoas, entendemos problemas, e apresentamos uma proposta de governo. Hoje, com 95% do nosso plano de governo executado, voltaremos a pedir a confiança dos eleitores de Jacarezinho para seguir transformando a realidade do nosso município”.

“Fizemos um trabalho histórico. Temos mais de R$ 115 milhões em obras públicas, levando asfalto a bairros inteiros, por exemplo, e sanando problemas que vinham de décadas. Temos mais de R$ 1 bilhão em investimentos privados, gerando emprego e renda para nossos moradores. Temos os melhores indicadores da nossa história em todas as áreas da gestão pública. Isso porque fizemos uma gestão honesta, participativa e eficiente. E esse trabalho precisa continuar, para continuar mudando vidas, transformando realidades e concretizando sonhos”, projetou.

A coligação na busca pela reeleição é integrada por PSD, Podemos, MDB, PL, Republicanos, Progressistas e União Brasil, que terá o total de 70 candidatos a vereador.

Ainda estiveram presentes no evento lideranças como o coordenador regional da Casa Civil, Juarez Francisco Leal, o Daio, representando o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

CURRÍCULOS – Empresário, Marcelo Palhares está em sua primeira experiência na gestão pública. Com uma proposta de renovação e mudanças, conquistou a confiança do eleitorado de Jacarezinho e foi eleito prefeito em 2020 logo na primeira eleição em que participou.

Agora, com uma gestão com enorme índice de aprovação popular e reconhecimento em níveis regional e estadual pela expressiva quantidade de obras executadas e projetos em andamento, Palhares busca a continuidade de seu trabalho como prefeito.

Já Antônio Neto, depois de ser presidente da câmara e ter um grande número de projetos e indicações no Poder Executivo, foi o escolhido para compor a chapa como vice.