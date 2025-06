Jacarezinho: eleitos SERÃO diplomados

No cartório eleitoral

A Justiça Eleitoral de Jacarezinho realizará a solenidade de Diplomação do prefeito reeleito Marcelo Palhares, do vice-prefeito Antonio Neto e dos nove vereadores eleitos. O evento acontece na próxima sexta-feira dia 06 de dezembro, às 14h, no Fórum Eleitoral.

A diplomação é o ato formal que encerra o processo eleitoral e habilita os eleitos a tomarem posse nos seus respectivos cargos a partir de 1º de janeiro de 2025.

A 24ª Zona Eleitoral de Jacarezinho contabilizou ao todo 22.708 votos, sendo, 21.279 votos válidos e 1.429 abstenções.

Além de Marcelo Palhares e Antonio Neto que foram eleitos com 17.763 votos, serão diplomados também os vereadores: Patrícia Martoni (1.592 votos), Colosso (1.040 votos), Serginho Marques (903 votos), Costa (878 votos), Zola (861 votos), Waguinho (797 votos), Edilson da Luz (693 votos), Professor Selonk (669 votos), Luciane Alves (600 votos).