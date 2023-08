Jacarezinho entre 500 cidades sustentáveis

Município teve nota máxima em 31 dos 100 indicadores avaliados

Em meio a mais de 5 mil municípios brasileiros Jacarezinho está no ranking dos 500 mais sustentáveis, segundo apontamento do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR), ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis.

Com alto ou médio desempenho na maior parte dos itens avaliados, Jacarezinho é um dos 27 municípios paranaenses a fazer parte do seleto grupo, ficando assim com avaliação superior a mais de 90% dos municípios brasileiros.

O IDSC-BR mede o desempenho da totalidade dos municípios brasileiros no cumprimento da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

A alta pontuação, na prática, significa que Jacarezinho tem avançado significativamente em pontos que representam qualidade de vida para a população, com a garantia aos moradores do acesso a serviços públicos e de respeito ao ser humano.

A título de contextualização, entre os 27 municípios paranaenses ranqueados estão Maringá, Londrina, Curitiba e Cascavel, entre os de maior expressão a nível estadual. Já da região, além de Jacarezinho, foram bem avaliados Siqueira Campos, Ribeirão Claro, Joaquim Távora e Cornélio Procópio.

ODS’S

Vale explicar que Jacarezinho conseguiu avaliação máxima em 31 dos 100 indicadores avaliados dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses indicadores são subdivididos em 17 quesitos, dos quais em 13 Jacarezinho conseguiu notas altas.

Por exemplo, no ODS 03: Saúde e Bem Estar, Jacarezinho teve nota máxima nos quesitos: mortalidade infantil, mortalidade na infância, mortalidade neonatal, mortalidade por aids, população atendida por equipes Saúde da Família, unidades básicas de saúde e esperança de vida ao nascer.

Já no ODS 04: Educação de Qualidade, Jacarezinho conseguiu foi avaliada com excelência nos seguintes itens: professores da educação infantil da rede pública com nível superior, professores do ensino fundamental da rede pública com nível superior, razão entre número de professores e alunos da pré-escola, razão entre número de professores e alunos no ensino fundamental, acesso à internet na rede pública, escolas adequadas para pessoas com deficiência e escolas com recursos para Atendimento Educacional Especializado.

Outro ponto onde Jacarezinho foi destaque é no ODS 06: Água Limpa e Saneamento, com máxima avaliação em quatro dos cinco tópicos. São eles: doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, população atendida com abastecimento de água, população atendida com esgotamento sanitário e índice de tratamento de esgoto.

Para o prefeito Marcelo Palhares, estar listado como um dos municípios mais sustentáveis do Brasil é motivo de orgulho. “Ter essa comprovação através de indicadores que respeitamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma ferramenta da ONU, significa que estamos respeitando os cidadãos, respeitando o meio ambiente e progredindo de forma equilibrada e sustentável. É mais uma prova que Jacarezinho está no caminho certo”, avalia.